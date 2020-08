Due dipendenti in quarantena perchè considerati casi sospetti di covid avevano immediatamente acceso il dibattito sulla necessaria sanificazione della Cittadella, sede della Regione Calabria. Puntualmente questo pomeriggio una ditta specializzata si è recata nel quartiere Germaneto per sanificare uffici e aree comuni della sede per garantire la “tutela della salute dei dipendenti e dei lavoratori tutti”.

Foto 2 di 2