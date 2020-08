Nomina coordinatore avvocatura regionale, il presidente del tribunale convoca le parti prima dell’udienza

Fuori da ogni regola procedimentale, secondo alcuni dei protagonisti, la vicenda che vede contrapposti ordine degli avvocati e Regione Calabria. I dubbi erano già sorti in merito all’udienza fissata in soli quattro giorni, in tutta fretta dunque e al di fuori di ogni regola processuale, dal Presidente della Sezione feriale del Tribunale di Catanzaro sulla vicenda giudiziale della nomina della coordinatrice dell’avvocatura regionale. Il Presidente Maria Concetta Belcastro ha convocato le parti innanzi a sé il prossimo mercoledì 2 settembre per decidere della istanza di sospensione dell’Ordinanza con la quale il Giudice del Lavoro Anna Maria Torchia ha sospeso lo scorso 17 agosto la nomina dell’avv. Giungato a coordinatrice dell’avvocatura regionale, di fatto determinando il suo allontanamento dalla cittadella.

E non ci sarebbe niente di male né di nuovo in questa udienza se non fosse che proprio questa udienza non è prevista da nessuna norma del codice processuale civile, visto che il Giudice dovrebbe decidere “inaudita altera parte”, vale a dire senza sentire le parti. Eppure l’udienza è stata fissata, concedendo solo due giorni al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per mettere nero su bianco le proprie ragioni. Due giorni, termini che il codice non prevede, ma ritenuti sufficienti dal Presidente Belcastro, come se non fosse tanto importante lo scritto del Consiglio dell’Ordine o come se non sia comunque in grado di cambiare il finale, forse già scritto.

E la questione diventa ancor più controversa all’indomani della nomina di Maurizio Borgo, segretario generale della Giunta, a coordinatore ad interim al posto della Giungato, nomina che rende superflua la sospensione richiesta ancora dalla Regione