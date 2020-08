Stanotte la schiusa a Soverato e Roccelletta: le piccole tartarughe hanno raggiunto il mare

E’ iniziata stanotte a Soverato e anche a Roccelletta la schiusa delle uova di tartaruga che i primi di luglio erano state trovate dai pescatori accanto le loro barche. La notizia di Soverato è stata data via social dal sindaco Ernesto Alecci. “È stata un’emozione incredibile – ha commentato il primo cittadino – vedere questi piccoli esserini uscire dalla sabbia per guadagnare le acque del mare di Soverato nelle quali nuoteranno per 24 ore consecutive fino a raggiungere il largo.

Grazie alla biologa Stefania Giglio e sopratutto complimenti ai volontari del Wwf che hanno dimostrato grande passione e professionalità”. Numerosi i giovani del del Wwf che con le tende hanno dormito in spiaggia per fare i turni e per proteggere e seguire la schiusa”.

Anche a Roccelletta il bellissimo risveglio, atteso da diverse persone anche nelle notti precedenti. Pubblichiamo anche un video che ‘coglie l’attimo’ ripreso da Vincenzo Dornetti e gentilmente concessoci.