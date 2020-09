Appartamento in fiamme nella zona di viale Pio X

Per cause in corso di accertamento è scoppiato un incendio in un’abitazione di viale Pio X. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina causando incendio e tanto fumo oltre ad un grosso spavento dei residenti. Vigili del fuoco immediatamente sul posto che sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti e ora si stanno adoperando per la messa in sicurezza dell’appartamento ed eventuali danni che potrebbero generare ulteriori incidenti.