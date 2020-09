Coronavirus Pugliese-Ciaccio: diagnosticati due contagi nelle ultime 24 ore: un migrante e un caso dal Lametino

Sono in tutto i due i casi positivi al Coronavirus diagnosticati al Pugliese Ciaccio di Catanzaro e relativi all’area centrale della Calabria Catanzaro-Crotone e Vibo. Uno è riferito al Lametino (tampone eseguito proprio nella città della Piana e notificato dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia del nosocomio catanzarese) un secondo eseguito tra i migranti del Cara di Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. In tutto sono 273 i tamponi processati al Pugliese nelle ultime 24 ore: 174 nel Catanzarese, 88 in provincia di Crotone e 11 nel Vibonese (tutti negativi)