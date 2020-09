Due cagnolini investiti da un’auto, volontari e polizia si fermano per soccorrerli

Spaventati e feriti. Due cagnolini sono stati ritrovati così per strada la scorsa notte in località Fortuna dopo che qualcuno li aveva investiti con la macchina. Dei volontari si sono immediatamente fermati per prestare soccorso e coccolare i due animali bloccando inevitabilmente il traffico. E poi? Poi il passaggio di una volante della polizia che ha anche intimorito i volontari che hanno pensato “adesso ci becchiamo anche la multa”. E invece no. I polziotti hanno accostato e hanno procurato cibo e acqua per i due cagnolini con una sensibilità che ha colpito i presenti che hanno postato sui social l’accaduto. Un sorriso, una carezza, un po’ d’acqua e quell’assistenza che forse non era dovuta ma sicuramente ha colpito i primi soccorritori che pubblicamente ringraziano sostenendo che “ci sono persone con un cuore che antepongono il bene al lavoro”.