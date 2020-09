Consorzio Bonifica Ionio Catanzarese ripristina fornitura idrica per gli agricoltori di Davoli

Il Consorzio ha ripristinato dopo un intervento sul torrente Peramo la fornitura idrica agli agricoltori del Comune di Davoli. I cicli colturali non possono aspettare e così il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese è intervenuto con fondi propri per rimettere in “forma” e in funzione la fornitura idrica agli agricoltori del Comune di Davoli che lamentavano l’assenza del servizio di fornitura d’acqua che interessa circa 200 ettari di territorio. “ L’intervento straordinario effettuato – spiega il Presidente del Consorzio Fabio Borrello –si è reso necessario a seguito del cedimento di una briglia sul fosso Peramo nei pressi della confluenza con il fiume Ancinale. La briglia era stata realizzata dalla Regione per regolare e mitigare – continua – l’azione fluviale del torrente Peramo e questa, avendo perso circa metà della sua sezione longitudinale, ormai risultava inadeguata ad assolvere le funzioni di mitigazione del rischio idrogeologico.

La soluzione che abbiamo adottato grazie al progetto dell’Ufficio Tecnico Consortile – spiega – è stata la realizzazione di un pozzetto e la posa in opera e interramento di un tubo del diametro di 400mm per consentire di immettere acqua nelle condotte consortili. Un particolare ringraziamento – aggiunge – va alle maestranze consortili che, in tempi record, hanno realizzato l’intervento e quindi ripristinato l’erogazione idrica dando prova di efficienza e competenza. Stiamo continuando giorno per giorno –aggiunge Borrello – nell’opera di manutenzione del reticolo, programmata dal Consorzio di bonifica. L’obiettivo che perseguiamo è quello di conservare in efficienza i corsi d’acqua e le opere, nonchè prevenire situazioni di pericolo e di rischio idraulico e naturalmente assicurare l’acqua agli agricoltori, poiché, l’infrastrutturazione irrigua è un asset strategico per garantire prospettive di qualità e reddito alla nostra agricoltura.

I lavori che il Consorzio sta portando avanti sono frutto, oltre che delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati dai nostri tecnici sul territorio, di un confronto costante con gli amministratori locali e le associazioni, che risultano strategici per consentire al Consorzio di individuare interventi mirati e prioritari. Con la Regione e i Comuni – conclude Borrello -abbiamo una collaborazione stretta e continua nel corso dell’anno e questo ci permette di comprendere e valutare le diverse segnalazioni e le necessità reali dei territori”.