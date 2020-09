Conurbazione Catanzaro, Petrusinu soddisfatto per consenso proposta

Di recente noi “petrusiniani”ci siamo soffermati sugli ultimi cinquant’anni di storia catanzarese che sono stati uno sfacelo per il capoluogo di regione. Analisi spietata, la nostra, ma che ha trovato il consenso in tanti cittadini che in questi giorni ci hanno contattato per complimentarsi e per consigliare di continuare a lottare a favore della nostra Catanzaro. La nostra Associazione ha sempre puntato l’indice su una classe politica asfittica ed inconcludente che da mezzo secolo sta caratterizzando in negativo una città che merita ben altro. Il vero disastro è figlio di una buona parte di politici, che invece di inseguire il “bene comune” hanno preferito concentrarsi su altre cose (fini personali?). Ciò, è stato possibile grazie alla complicità di una cittadinanza spenta e dedita alla sudditanza verso gente in gran parte non acculturata ma soprattutto priva d’amore per la propria città. Pare, però, che negli ultimi tempi si sia intravisto un barlume di speranza. Infatti, a nostro avviso, potrebbero esserci le premesse per far cambiare volto alla Catanzaro del futuro. Cosa ci spinge ad essere ottimisti, lo sveliamo subito.

Da una parte seguiamo costantemente l’opera meritoria che il Procuratore della Repubblica dott. Nicola Gratteri sta portando avanti nel territorio. Abbiamo necessità di legalità e trasparenza! E giovani componenti del Consiglio Comunale di Catanzaro rilasciano dichiarazioni, a mezzo stampa (… e non è una cosa di poco conto), tendenti a concretizzare problemi che nel corso degli anni non sono stati presi nemmeno in considerazione. Altre associazioni culturali locali finalmente parlano della conurbazione della città con i comuni limitrofi, proposta che “Petrusinu ogni minestra” porta avanti da almeno 15 anni, ma sempre nel disinteresse e indifferenza delle istituzioni.

Quindi c’è qualcosa di nuovo nell’aria! Inoltre, è da considerare che molti dei politici di lungo corso catanzaresi, che sicuramente non rimpiangeremo, non sono più giovani (per fortuna, anche per loro il tempo passa inesorabilmente) e, quindi, si avviano sul viale del tramonto per cui si attende un sospirato cambio generazionale del quale Catanzaro ha tanto bisogno.

Speriamo allora che il vento di Catanzaro cambi direzione al fine di ottenere un rinnovamento totale di tutte le istituzioni locali per assicurare alla collettività un futuro decisamente migliore.

“Petrusinu” da tempo ha suonato la sveglia!

Amedeo Chiarella

Associazione “Petrusinu ogni minestra”