Danno alla rete idrica per posa cavi fibra ottica, in molti senza acqua

L’ennesima sorpresa è arrivata oggi. Gli operai che si stanno occupando dei lavori per la posa di cavi in fibra ottica, hanno danneggiato le tubazioni dell’acquedotto.

Da giorni le diverse rotture delle tubazioni dell’acquedotto, sembra dovuti per il medesimo intervento, stanno creando notevoli disagi per i residenti dei quartieri fondachello e rione samà che, contattando gli uffici comunali, si sentono rispondere che il problema esiste ma che manca il personale per il controllo dei lavori anche a causa dei numerosi pensionamenti.

Per limitare in futuro disagi alla cittadinanza, in caso di interventi programmati, sarebbe il caso che i danneggiamenti fossero direttamente addebitati alle aziende che effettuano i lavori e che si formassero delle squadre comunali pronte ad intervenire per le urgenze.