Festa di saluto in Comune per il pensionamento dei dipendenti Cortese e Madia

Momento di festa a Palazzo de Nobili per il pensionamento dei dipendenti comunali Giampiero Cortese e Mara Madia che hanno voluto salutare i colleghi organizzando un piccolo rinfresco. Hanno partecipato anche il sindaco Sergio Abramo e la segretaria generale Vincenzina Sica i quali hanno ringraziato i due dipendenti per l’impegno e la dedizione dimostrati lungo l’arco del loro percorso professionale, per Cortese, all’interno dello staff della segretaria, e Madia nel settore servizi finanziari. “In un momento storico difficile per tutti gli enti locali – ha detto il sindaco – lasciare in eredità un esempio positivo di collaborazione e di esperienza a servizio della pubblica amministrazione è un fattore importante per guidare il processo di ricambio della macchina burocratica”.