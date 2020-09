‘Il Comune ha messo in ferie anche la fontana di piazza Matteotti?’ Con questa ironica domanda un lettore segnala corredando di foto la fontana di piazza Matteotti a secco. ‘Purtroppo non da pochi giorni – è il commento amaro – bensì parliamo di una brutta immagine che si è protratta per tutta l’estate. Non solo quindi il buio di notte sulla piazza, una delle più importanti della città, e i relativi problemi anche legati alla sicurezza, ma pure quest’ulteriore immagini di incuria che davvero poco ha a che fare con l’attenzione che dovrebbe essere rivolta alla città e al suo centro storico, uno dei principali biglietti d visita. Con quale coraggio – conclude il lettore nella sua foto-denuncia – si può parlare poi di turismo?’