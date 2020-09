Maturità ’84, i ragazzi della V b dell’Itc di Catanzaro rivivono gioie e ricordi tra i banchi

Dopo 36 anni i ragazzi della V B anno 1984 dell’ Istituto Tecnico Commerciale di Catanzaro si sono dati appuntamento al Politeama della cittadina calabrese. Quasi tutti hanno risposto al richiamo dei ricordi, chi non ha potuto intervenire è stato raggiunto con videochiamate e foto condivise. Il gruppo si è ritrovato più che mai unito e ha ripercorso i vari eventi ed episodi che hanno vissuto insieme nel corso dei cinque anni tra i banchi e soprattutto l”ultimo anno di studi. Pronti per nuove esperienze si sono salutati in attesa della prossima data da destinarsi, sperando che la prossima volta anche i più lontani, che ora vivono in America o al Nord, possano partecipare rendendo l’incontro ancora più indimenticabile. Una giornata di gioia, per loro, proprio come in quell’indimenticabile ’84 della maturità. Ad incontrarsi trascorrendo insieme un’indimenticabile serata c’erano Sabina Armone, Roberto Capuano, Palma Cerra, Paolo Gianna, Silvia Lamanna, Romano Maruca, Antonella Marullo, Pierpaolo Paone, Luigi Quattromani Piterà, Alfredo Rippa, Annamaria Rotundo, Milva Trapasso.