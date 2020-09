Operazione Imponimento: Il Tribunale del Riesame rimette in libertà Antonio Attisani

E’ stato scarcerato Antonio Attisani, indagato nell’ambito dell’operazione “Imponimento” che a luglio scorso ha portato all’arresto di 75 persone e che ha focalizzato l’attenzione sulla cosca Anello di Filadelfia. Attisani è indagato per i reati di cui all’articolo 416 bis, associazione mafiosa, e di cui all’articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 per traffico di stupefacenti. Il Tribunale del Riesame, Presidente Valea, ha accolto in pieno le tesi difensive esposte dall’Avvocato Vincenzo Fulvio Attisani, annullando l’Ordinanza con il quale l’indagato era stato portato in carcere. Il Tribunale del Riesame ha quindi disposto l’immediata scarcerazione di Antonio Attisani senza l’applicazione di nessuna altra misura cautelare.