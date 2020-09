In vendita cinque immobili della Provincia. L’asta, indetta dall’ente intermedio, si terrà il 6 ottobre alle ore 10 a Palazzo di Vetro.

Gli immobili in vendita sono: un lotto in via de Riso (46 mila euro), uno in via Aldo Barbaro (63 mila euro), uno in via Petricciolo (34mila euro); un altro nella stessa via (76mila euro); un immobile fabbricato rurale (25 mila euro);

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, tramite raccomandata a/r o consegna a mani, all’Ufficio Protocollo della Provincia di Catanzaro – Piazza Rossi, n. 1, 88100 Catanzaro, i documenti sottoelencati in plico chiuso, entro e non oltre le ore 12 del giorno 05 ottobre 2020, pena l’esclusione dalla gara stessa.