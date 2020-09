Interruzione dell’acqua in alcune zone della città e nei comuni di Sersale, Simeri, Cropani e Sellia Marina

Domani dalle ore 7 fino a conclusione lavori verrà interrotta l’erogazione idrica nei comuni di Catanzaro (in alcune zone indicate da Sorical come quota 470, 395 e quartieri a sud), Simeri Crichi (zona mare), Sellia Marina, Cropani (zona mare) e Sersale (loc. Borda). A darne notizia è la Sorical che, in una nota, spiega come a seguito dei lavori previsti per la riparazione della condotta Magisano – Santa Domenica (schema acquedottistico Alli Passante e condotta alimentazione al serbatoio comunale Fondachello, verrà interrotto il servizio. Gli interventi previsti pregiudicheranno la funzionalità dell’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica impedendo i pompaggi verso i Comuni indicati provocando, quindi, la mancanza di acqua.