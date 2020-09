Alla ricerca delle nuove tendenze per dispositivi mobile

Una delle cose più entusiasmanti della tecnologia è il fatto che sia in continua evoluzione.

Basti pensare che solo 20anni fa il mercato dei cellulari era invaso da svariati modelli la cui vera sfida era poter essere quanto più pocket-size possibile; una grande svolta è stata data con i modelli a conchiglia, senza antenna e con i primi schermi a colori, e poi l’avvento dei palmari e della navigazione in internet, fino agli schermi piatti, grandi, il touch screen, i social e le fotocamere sempre più all’avanguardia.

Ma la domanda sorge spontanea: man mano che le tendenze diventano controverse, cosa le sostituirà?

Utilizzo dei dispositivi cellulari e tecnologia 5G

Per la maggior parte dell’esistenza di Internet, i dispositivi mobili sono stati quasi un problema: la maggior part delle aziende si sono concentrate sull’ottimizzazione dei propri siti per i visitatori che utilizzavano schermo, mouse e tastiera tradizionali.

Oggi, il cittadino medio trascorre circa 3,6 ore al giorno su un dispositivo mobile, a significare che oltre la metà dell’utilizzo quotidiano di dispositivi digitali è speso al cellulare.

Sebbene sia vero che vengono venduti meno smartphone rispetto agli anni precedenti, è ormai appurato il fatto che le persone utilizzino i loro dispositivi più che mai.

Si prevede che la tecnologia 5G abbia presto una diffusione globale, a supporto non solo di connessioni cellulari più veloci e affidabili, ma anche di qualsiasi altra piattaforma che necessiti di una rete cellulare.

Realtà aumentata e virtuale

Sebbene crediamo di essere ancora lontani anni dal realizzare a pieno il potenziale e le capacità della realtà aumentata e virtuale, sono molte le case produttrici che già utilizzano queste tecnologie per sviluppare cose davvero intelligenti e nuove.

Google stesso ha recentemente introdotto la realtà aumentata nei risultati di ricerca, consentendo agli utenti di visualizzare e posizionare determinati oggetti 3D nello spazio circostante (ti consigliamo di eseguire una ricerca su Google sul tuo cellulare, perché c’è qualcosa di straordinario nell’interazione con un grande squalo bianco proprio di fronte a te.)

Questo è solo un piccolo esempio di una tra le dozzine di aziende che hanno intensificato il loro sviluppo tecnologico in questa direzione, ma mostra quanto sia incredibilmente brillante il futuro della realtà aumentata e virtuale.

La salute è [non solo] cellulare

La salute digitale, in particolare quella guidata dai dispositivi mobili (mHealth), è una delle principali tendenze che ha un impatto costante sulla vita di milioni di persone.

Ci sono attualmente oltre 315.000 app per la salute sul mercato, in continuo aumento. Ciò che guida questa crescita sono i consumatori, che si adattano rapidamente: le persone amano la comodità di gestire la propria salute in movimento con dispositivi collegati al proprio smartphone.

In effetti, milioni di persone si servono di dispositivi wear-on come Fitbit, Garmin, Apple Watch: nonostante siano stati lanciati anni fa, questi prodotti hanno continuato a prosperare.

Colori e sfumature audaci

Quando Instagram ha aggiornato la sua icona dell’app nel 2016, molti utenti si non l’hanno presa bene, denigrando la nuova immagine e definendola troppo generica e meno attraente.

Tuttavia, negli anni successivi molti marchi si sono convertiti ai colori audaci e sfumature contrastanti nei loro design mobili.

Le tendenze del design sono in continua evoluzione e, sebbene ci sarà sempre bisogno di sottigliezza, i marchi di dispositivi mobili stanno adottando colori più vivaci per distinguersi all’interno del vasto mercato smartphone.

Verso l’infinito e oltre

Man mano che la tecnologia cambia, il mondo cambia con essa. Sessant’anni fa, nessuno avrebbe immaginato che un giorno una macchina delle dimensioni di diversi metri cubi (il computer) sarebbe entrata nelle nostre tasche (il cellulare), e che la nostra connessione a quella macchina avrebbe ridefinito molti aspetti della nostra vita.

Man mano che ci addentriamo nel XXI secolo, vedremo un utilizzo ancora più diffuso di queste tecnologie e una forte adozione delle tendenze sopra menzionate.

Come cambierà di nuovo il nostro rapporto con la tecnologia?

Qualunque cosa accada, sarà sicuramente eccitante!