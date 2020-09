Caso nomina Borgo, il Consiglio dell’ordine degli avvocati diffida Santelli

“Il corretto agire indicato – scrivono – non è solo rispettoso dell’ordinanza giudiziale ma risolutivo dell’impasse che la nomina dell’avvocato Borgo quale coordinatore ad interim ha generato, vista l’impossibilità (cosciente ab origine) per quest’ultimo di firmare i decreti di conferimento incarichi ai colleghi componenti l’avvocatura regionale. Come è noto e mai contestato, neanche dai diretti interessati, il ruolo di dirigente generale del dipartimento Segretariato rivestito dall’avvocato Borgo e la mancata sua iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo (ex articolo 23 della LeggeProfessionale numero 247/2012) non è sanabile e protrae la paralisi delle funzionalità dell’avvocatura sin dal 18 agosto ormai”. Gli avvocati annunciano inoltre un esposto in Procura qualora non si proceda ‘al ripristino della legalità’.