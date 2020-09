Fp Cgil Area Vasta: ‘Vertenze tirocinanti, non accettiamo attacchi strumentali””

“Dopo anni che la Fp Cgil segue le vertenze dei precari calabresi coinvolti nei vari uffici pubblici (Giustizia Mibact Miur), sotto forma di tirocini, riteniamo tale obbiettivo sia sulla buona strada. In questa partita difficile è complicata, seguita dalla Fp Cgil da oltre 10 anni, che ricordiamo ci ha visti da soli seguirla, non possiamo che apprezzare con soddisfazione che negli ultimi anni alcune sigle si siano accodate in questa vertenza”. Così in una nota a firma di Sergio Rotella, coordinamento Funzioni Centrali FP CGIL Area vasta, e Salvatore Scicchitano, segreteria FP CGIL Area Vasta.

“Si porta a conoscenza – proseguono i sindacalisti – del fatto che tali manifestazioni d’interesse aperte alle Pubbliche amministrazioni (che includevano anche ex lavoratori percettori di mobilità in deroga) sono state avviate dalle regioni, ed in tutte le convenzioni è stato scritto che il tirocinio attraverso le politiche attive non dava nessun diritto ad eventuali assunzioni. A questo punto, la Cgil ritiene assolutamente legittime le aspirazioni e le aspettative dei lavoratori che sotto forma di tirocinio sotto pagato a 500 euro, contribuendo nei vari settori smaltendo l’arretrato formatosi negli uffici, e tenuto conto delle carenze di organico per collocamenti a riposo e quota 100, devono trovare opportunità di lavoro visti i fabbisogni. Ovviamente è possibile solo se c’è la volontà politica, in quanto la volontà sindacale è indiscutibile. Ciò premesso, non apprezziamo affatto alcuni attacchi in particolare verso la Cgil, mentre osserviamo e rileviamo che tutto sia finalizzato ad uso strumentale. Per quanto ci riguarda, il vero ed unico ostacolo è la legge 56/87 che prevede assunzioni dai CPI dall’ex 4 livello oggi Area II F1.

In attesa della graduatoria in Calabria dei 616 operatori giudiziari a tempo indeterminato, riteniamo assolutamente positiva la procedura a tempo determinato dei 1000 attraverso il Ministero di Giustizia per colloqui e titoli, e auspichiamo che stessa procedura sia utilizzata per i 1095 a tempo determinato al fine della stabilizzazione, nel comparto più importante dopo la sanità. La norma della 56/87 richiede (anzianità di collocamento, Isee, situazione familiare) attraverso i CPI per altro ognuno con regolamenti diversi, non mette in condizioni ottimali la maggior parte dei tirocinanti, quindi attraverso un percorso di logica, propositivo e costruttivo, bisogna trovare soluzioni alternative, volte al superamento della problematica, finalizzata ad una corsia “Preferenziale”. Per i motivi ampiamente esposti, riteniamo che la strada intrapresa stia portando a buoni risultati, che prevedono un totale di 2.820 assunzioni su scala nazionale di cui (616 a tempo indeterminato e 2204 a tempo determinato) che dovranno rappresentare solo l’inizio per aprire una grande stagione assunzionale, che dovrà accompagnare questi lavoratori dopo anni di enormi sacrifici. Purtroppo nessuna legge equipara il tirocinio ad una forma di lavoro, pertanto prima di fare osservazioni e considerazioni sull’operato della CGIL, si suggerisce di informarsi come si accede nella Pubblica Amministrazione senza concorsi attraverso i CPI.

La nostra organizzazione sindacale è stata sempre onesta con i propri iscritti, simpatizzanti e non iscritti, la politica di dire ai lavoratori quello che vogliono sentirsi dire non ci appartiene, la vertenza continuerà a seguirla il Segretario Nazionale della Fp Cgil Florindo Oliverio, attraverso Felicia Russo coordinatrice Nazionale Giustizia e da Claudio Meloni del Coordinamento Nazionale Funzioni Centrali, fino al raggiungimento dell’obbiettivo, unitamente alla valorizzazione del personale giudiziario a tempo indeterminato, aspettativa più che mai legittima a cominciare dall’accordo del 26 Aprile 2017 del passaggio giuridico all’area successiva.