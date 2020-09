Pontegrande, al via la festa di Maria Santissima delle Grazie

La Parrocchia “Maria Immacolata” in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, Mamma e Patrona del quartiere di Pontegrande, comunica che nei giorni di sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 00:00, vigerà il divieto di sosta e di parcheggio di fronte la Piazzetta “Maria SS. delle Grazie” oltre la chiusura al traffico veicolare di Via Ettore Vitale (ordinanza Comando Vigili Urbani n. 297) al fine di permettere lo svolgimento della S. Messa all’esterno della chiesa dalle ore 18:00 alle 19:30 sabato 5 settembre, dalle ore 18:30 alle 20:00 domenica 6 settembre.

Al termine della S. Messa- si legge nella nota della parrocchia – domenica 6 settembre, dalle ore 22:00 alle ore 23.30 si svolgerà una serata di evangelizzazione animata dal Coro delle Nonne della parrocchia, “Lode a Maria”. Pertanto, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di distanziamento sociale, in contrasto alla diffusione del Covid-19, l’area oggetto delle attività parrocchiali sarà delimitata e sarà consentito l’ingresso a 104 persone (capienza massima), prevedendo il dovuto distanziamento tra le singole sedie, l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, la presenza del servizio d’ordine a presidio dei punti di accesso e di uscita dell’area interessata, oltre alla presenza di gel sanificante per l’obbligo di sanificare le mani prima di entrare.

Ringraziamo anticipatamente la comunità per la gentile collaborazione, gli addetti degli uffici comunali preposti, del comando dei vigili urbani, dell’ufficio di pubblica sicurezza della Questura di Catanzaro, dell’azienda comunale per il trasporto pubblico, AMC, per la cortese e professionale assistenza e supporto.

