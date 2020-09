Ruba un’autoradio in via Fares, immediatamente individuato il responsabile

Aveva appena rubato un’autoradio ed era scappato, ma i poliziotti lo hanno rapidamente rintracciato, recuperando la refurtiva. Un minore, appena diciassettenne ma già noto agli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Catanzaro per precedenti reati contro il patrimonio, nella mattina del 1° settembre, dopo aver forzato lo sportello di una Fiat Punto parcheggiata in Via Fares, ha sottratto lo stereo ed è fuggito dirigendosi verso il campo nomadi di Via Lucrezia della Valle, nonostante gli fosse stato intimato l’Alt da parte di un poliziotto fuori dal servizio, casualmente presente, il quale immediatamente ha allertato la Centrale Operativa della Questura che ha inviato due volanti sul posto.

Una delle due pattuglie si è recata nella zona del campo nomadi e qui intercettava un giovane, corrispondente alla descrizione data dal segnalante, con ancora sotto braccio un’autoradio; nonostante il giovane tentasse di dileguarsi, gli Agenti lo hanno fermato.

Il riconoscimento del maltolto da parte del proprietario della Fiat Punto, nel frattempo rintracciato, consentiva di riscontrare ulteriormente che il giovane fermato era l’autore del furto.

Pertanto, sentito il P.M. della Procura per i Minorenni, il 17enne, veniva affidato alla madre, dovendo comunque rispondere del reato di furto aggravato, mentre la refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario.