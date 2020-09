“Strisce blu? Servono a favorire il ricambio dei parcheggi”

Nota dei consiglieri comunali Eugenio Riccio e Filippo Mancuso.

“Pur comprendendo le preoccupazioni dell’amico consigliere Enrico Consolante, relativamente al declino commerciale del centro storico, dissentiamo dallo stesso riguardo alla proposta di estendere le strisce blu in altri quartieri cittadini e, in particolare, a Lido. Certo, il centro, in sofferenza oramai da molti anni, deve essere una priorità dell’amministrazione e ci sembra che, in questo senso, il sindaco non lesini sforzi e attenzione. Ma un concetto semplice ed elementare deve essere chiaro a tutti i cittadini, Consolante compreso: le strisce blu, e comunque i parcheggi a pagamento su aree pubbliche, vengono utilizzate dappertutto con un solo scopo: favorire il ricambio dei parcheggi, laddove c’è questa necessità, a fronte di una scarsità degli stessi e di una contestuale maggiore domanda. Nei centri storici, infatti, che sono sede di edifici pubblici in tutta Italia, si dà risposta alla penuria di parcheggi con le strisce blu offrendo un servizio pubblico. Prova ne sia che, durante i tristi giorni del lockdown, quando in centro si parcheggiava gratuitamente per scelta del sindaco, era diventato impossibile trovare un parcheggio. Riteniamo, quindi, assolutamente errato associare il declino commerciale del centro storico alle strisce blu, quando le cause, evidentemente, sono ben altre, a partire da una offerta commerciale messa in ginocchio dai giganti dell’e-commerce.

La città, lo ricordiamo a noi stessi in primis, è una soltanto e tutti i quartieri meritano la stessa attenzione altrimenti, ragionando per assurdo, perché allora non pensare ad estendere le strisce blu anche a Gagliano, Pontegrande o Mater Domini? Il concetto di base deve essere quello di istituirle non per fare cassa, ma laddove ci sia davvero la necessità. Certo, siamo innamorati del centro storico e del suo “decumano”, siamo consapevoli che lo stesso necessiti di particolare affetto, tanto da essere una priorità per l’amministrazione per l’indubbio valore storico, culturale, sociale ed economico che rappresenta. Allo stesso tempo, però, non si faccia torto agli altri quartieri cittadini con proposte insensate e fuori luogo”