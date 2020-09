Rotary Club Catanzaro, “Passaggio del collare” da Giuseppe Mazzei a Pasquale Placida

In questo momento così delicato, il Rotary, tramite i suoi progetti di azione, è chiamato a testimoniare la solidarietà umana, l’attenzione verso i più deboli, i soggetti più vulnerabili.

Questa volontà-necessità è stata ribadita dal nuovo presidente del Rotary Club Catanzaro, Pasquale Placida , nel discorso pronunciato durante la cosiddetta cerimonia del “passaggio del collare”, tenutasi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid-19.

” Il motto dell’anno rotariano 2020/2021 è “Il Rotary crea opportunità” – ha affermato Placida – L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, e quella socio-sanitaria che probabilmente vivremo, saranno il nostro nuovo campo d’azione, per sostenere tutti quei soggetti che oggi hanno ancora più bisogno di noi, della testimonianza e dell’agire rotariano. La pandemia ha presentato nuove sfide anche per il Rotary ma dietro questi ostacoli dobbiamo trovare delle opportunità maggiori, come ci invita il nostro Presidente Internazionale Holger Knaack. ”

“Nel nostro club – ha evidenziato il neo presidente – sono rappresentate tutte le fasce d’età perché siamo convinti che la multigenerazionalità costituisca un valore. Per questo motivo ho scelto, nella composizione del direttivo, di affiancare a soci di lunga esperienza rotariana due soci di giovane nomina, affinché possano fare maggiore esperienza e portare nuova linfa nella conduzione del Club. Inoltre, uno dei principali obiettivi di quest’anno sarà potenziare il ruolo delle donne . Lo abbiamo fatto istituendo un’apposita commissione e accrescendo la presenza femminile in tutte le commissioni del Club. Abbiamo la fortuna di potere contare sulla presenza e sullo straordinario contributo di tante socie, altamente determinate ed appassionate. Sarà organizzato uno speciale evento sul tema “Donne e Rotary al femminile” con la partecipazione e la testimonianza di grandi figure di donne rotariane.”

“Ci dedicheremo – ha dichiarato Placida – alla valorizzazione del Club Rotaract . I nostri giovani sono brillanti, operativi e con idee vincenti. Lanceremo il progetto “Rotary e Rotaract Catanzaro Club Multigenerazionale” con quale porteremo avanti in sinergia una serie di azioni. Lo abbiamo già fatto con “Claen Up Together”, che ha visto in partnership 8 Club Rotary, 4 Club Rotaract e 3 Club Interact.”

“Nell’anno sociale trascorso – ha sottolineato Placida – il presidente Giuseppe Mazzei ha pienamente realizzato la sua missione di “far connettere il Rotary con il mondo”, realizzando importanti sinergie con associazioni, territorio e istituzioni. L’eredità che ci lascia Mazzei sarà prontamente raccolta dando continuità ai progetti di maggiore respiro e visibilità. Abbiamo iniziato inserendo nel programma annuale il progetto “We will make your dream come true”, realizzato insieme al Lions Club Catanzaro Host e all’associazione Acsa&Ste Onlus, che si propone di realizzare i sogni dei piccoli pazienti affetti da patologie gravi.”

La Fondazione Rotary ed il Consiglio Centrale del Rotary hanno aggiunto una nuova area di intervento: il sostegno ambientale . “Il nostro Governatore Massimo Franco – ha specificato il neo presidente – ha sposato in pieno la causa della sostenibilità ambientale e ha voluto lanciare uno specifico progetto distrettuale, a cui il nostro Club ha aderito in associazione con altri dieci club distrettuali, che verrà realizzato nel corso dell’anno.”

“Il nostro Club – ha aggiunto Placida – non dimentica l’emergenza sanitaria in corso. Lo abbiamo fatto nel periodo di maggiore criticità e continueremo nel mese di settembre con il progetto #rotaryforchilsafety, che si inserisce nell’area di Intervento del Rotary International “tutela della salute materna ed infantile”, e prevede la donazione ad alcuni istituti scolastici della città di Catanzaro di materiale sanitario per la prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid-19, a tutela della salute infantile e dell’esercizio del diritto allo studio. Ci aspetta un anno entusiasmante e e rcco di sfide che affronteremo uniti e mossi dall’ideale del servire che è il motore di ogni nostra attività.”

Nel corso della cerimonia è stato celebrato l’ingresso di due nuovi soci: il professor Antonio Aversa e l’ingegnere Domenico Scida.