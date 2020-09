Chiuso in via cautelativa l’Istituto comprensivo di Sellia marina

In via cautelativa, i locali dell’Istituto comprensivo di Sellia marina, (plessi inclusi) rimarranno chiusi al pubblico fino a giorno 12 settembre 2020. La notizia appare sul sul sito online della scuola.

Per qualsiasi esigenza – si legge ancora sul sito si possono contattare gli Uffici, scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail czic848003@istruzione.it o czic848003@pec.istruzione.it o contattare il numero 0961964134.