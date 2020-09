Covid 19, sindaco ordina la chiusura dell’Alberghiero

Il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino ha disposto con un’ordinanza la chiusura dell’istituto Alberghiero. La decisione per salvaguardare alunni e personale scolastico dopo i recenti casi di Coronavirus. La chiusura della scuola a partire da domani e fino a nuove disposizioni, preso atto dell’avvio delle attività didattiche a partire dal primo settembre scorso per lo svolgimento dei piani di apprendimento individualizzati e delle operazioni dell’esame di Stato 2019-2020 sessione straordinaria, per i candidati esterni, nell’Ipseoa Is Montalcini di Taverna.