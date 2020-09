Covid, negativi i test per le venti unità di personale di Utic del Pugliese Ciaccio

Sono tutte negative le venti unità di personale del reparto Utic dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. E’ quanto si apprende da fonti ufficiali dello stesso nosocomio, che fanno sapere inoltre che hanno già dato esito negativo nove dei tredici test effettuati sui pazienti del reparto, mentre per i rimanenti quattro i risultati arriveranno domani mattina. L’infermiera risultata positiva oggi sarà invece sottoposta domani mattina ad un secondo tampone. E’ stato effettuato il secondo tampone per la paziente di Ginecologia risultata positiva al primo test. I risultati non sono ancora pervenuti.