I Cappuccini hanno lasciato chiesa, convento e città

Vincenzo Bertolone, arcivescovo della Chiesa particolare di Catanzaro e Squillace, non può che prenderne atto. Per essere precisi, a citare le parole lette nell’omelia della celebrazione eucaristica che benedice il passaggio di mano dalla Provincia cappuccina alla Curia, “non può che accettare la scelta, dolorosa, dei Frati cappuccini di lasciare la residenza della chiesa del Monte”. D’altra parte, ricorda monsignor Bertolone, non è stata una decisione avventata: ben due Capitoli della provincia cappuccina si sono espressi in tal senso. Bisogna seguire la lezione evangelica anche quando ci sembra ostico il senso: “In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Matteo18,20).

L’arcivescovo, adesso, non può che essere d’accordo. Adesso, dice, “siamo tutti d’accordo”. E per questo si affida a santa Maria Madre della Misericordia per accompagnare i padri cappuccini che lasciano chiesa e convento, dopo cinque secoli di storia, di opere buone, di azioni pastorali, di atti di devozione popolare. Non è tempo più di recriminare, ormai. In singolare sintonia con papa Francesco, Bertolone dice che è finito il tempo del pettegolezzo, del chiacchiericcio, delle parole vuote che fanno soltanto male. Cita la venerabile Nuccia Tolomeo: “per imparare ad amare bisogna soffrire”. Non può, l’arcivescovo, oggi, dire che non era d’accordo, e, tra l’altro, non lo ha mai detto in pubblico. Può, però, ripercorrere in brevi tratti la storia dei Cappuccini in Calabria, che è lunghissima, la più lunga tra tutte le altre Province italiane dopo la bolla di Clemente VII del 1528 che istituì il terzo ramo dell’albero piantato da Francesco d’Assisi. Storia che, per quanto riguarda la chiesa del Monte e il convento annesso, è iniziata nel 1892 quando vi subentrarono ai padri Filippini di san Filippo Neri, ponendo termine all’ospitalità nel palazzo curiale dopo la soppressione sabauda del convento di monte Pezzano del 1871. Due Capitoli provinciali dell’Ordine, negli ultimi due anni, hanno posto fine all’esperienza. Bertolone cita un altro capitolo, questa volta letterario, il ventiseiesimo della Certosa di Parma, scritto da Stendhal nel 1838, per rammentare la dignità anche culturale della presenza cappuccina a Catanzaro. Adesso è tutto svanito. Bertolone ringrazia più volte l’ultimo rettore e padre guardiano del convento, padre Giuseppe Sinopoli, che concelebra. Avrebbe gradito la presenza del Padre provinciale, lo dice all’esordio dell’omelia, probabilmente come ulteriore segno di conciliazione. In fondo, meglio così. Lo dice anche Paolo nella lettera ai Romani: “non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole”. É la regola guida dei cristiani, amare il prossimo come se stessi. Al di là degli errori, e delle manchevolezze.

Questo in chiesa, alla presenza contingentata dei fedeli in ordine sparso e rigorosamente obbediente alle regole anti assembramento. Appena fuori, però, “rugge lo spirto guerriero” di chi non ci sta e non c’è mai stato. Di Aldo Ventrici, per esempio, studioso di storia locale e componente del Comitato per la difesa della Chiesa del Monte: ”Oggi, più che triste, è una giornata irritante, perché avere dato la possibilità al frate di concelebrare la messa con il vescovo, dopo il trattamento che quest’ Ordine cappuccino ha riservato alla città: sembra un atteggiamento di irriverenza. Certo, la Chiesa ha i suoi riti, le sue logiche, gioca nelle sue stanze, noi cittadini non riusciamo a capire bene quello che avviene. Noi, come Comitato, ci siamo battuti perché l’Ordine rimanesse in città perché ritenevamo che fosse ingiusto chiudere questa Fraternità francescana mentre altre rimangono aperte anche con un solo frate. La giustificazione delle vocazioni mancanti non regge, anche perché intorno alla chiesa del Monte e al convento ruotano, ruotavano fino a ieri, sette frati, tra l’altro amati e ben seguiti dai fedeli”. C’è poi l’altro punto scottante, e Ventrici lo argomenta così: ”Ci siamo impegnati per impedire la chiusura del convento, ma soprattutto ci siamo battuti per la tutela dei beni. Sono stato tra i primi a tradurre la famosa bolla di concessione del vescovo De Riso del 1892 e ho trovato conferma ai miei dubbi. Il vescovo dell’epoca, quassi presago di quello che sarebbe potuto accadere, ha inserito delle clausole, tra l’altro concordate con l’Ordine: nel caso di rescissione dei frati tutto doveva ritornare allo stato antecedente. Come Comitato abbiamo avuto conferma della giustezza della nostra azione, ma è una scarsa soddisfazione, perché da quello che sappiamo ci sono voci di acquiescenza perché l’archivio venga portato altrove, perché i libri vengano trasferiti da altra parte. Forse ci sarà una qualche tutela sui beni artistici, ma non ci risulta che la Sovrintendenza abbia stilato un elenco dettagliato di questi beni. Nel silenzio generale della città solo noi ci siamo mossi, pensavano di avere maggiore seguito. Questo è mancato, l’appoggio della cittadinanza, diretto, vivo, presente, il Comitato ha fatto delle riunioni aperte a tuti, ma abbiamo partecipato solo noi. Questa è l’amara constatazione”.

Uguale preoccupazione nelle parole di Danilo Russo, avvocato e assessore della giunta Abramo che, al di là delle competenze di mandato, è stato sempre attivo e sollecito per salvaguardare tradizione francescana e patrimonio cittadino: “Alea iacta est, il dado è tratto. Siamo purtroppo arrivati all’epilogo di una vicenda che si è protratta per più di due anni. L’Amministrazione comunale e la curia arcivescovile di Catanzaro hanno cercato con tutti i mezzi di scongiurare questa partenza, purtroppo il Provinciale dei frati cappuccini ha deciso così. Adesso noi abbiamo l’obbligo adesso di verificare i beni che i frati cappuccini porteranno via e quelli che sono della città di Catanzaro. I fedeli qui davanti oggi mi dicono esserci tantissimi quadri, arazzi, beni librari che sono donazioni dei fedeli alla chiesa che è nella città di Catanzaro e non possono andare via con i frati. Sicuramente il Padre provinciale avrà preso visione di questo, confido nella sua buona fede e in un inventario redatto in maniera oculata, nella necessità che ciò che è della chiesa del Monte rimanga alla chiesa del Monte e quello che è dei frati cappuccini vada via con loro. Faccio i migliori auguri a monsignor Pino Silvestre che assumerà la rettoria e saremo vigili nei prossimi giorni a comprendere cosa succederà”.