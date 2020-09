Sellia, brutto risveglio: donna positiva al covid. Annullato un matrimonio

Con un messaggio sul profilo facebook personale, il sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, fa sapere alla cittadinanza che una donna è risultata positiva al Covid-19 e si trova in isolamento domiciliare.

“È stato riscontrato un caso di positività al COVID-19 a Sellia”, scrive il primo cittadino. “La notizia è delle prime ore della mattinata. È stata già allertato l’Ufficio Preposto ASP di Catanzaro nella persona della dottoressa Nistico’ che ho chiamato personalmente. La persona positiva è in isolamento domiciliare. Negativo il marito al tampone. I familiari sono stati anch’essi posti in isolamento. Si sta ricostruendo catena contagio. A breve ordinanza per vietare assembramenti . Da oggi tutte le funzioni religiose – incalza Zicchinella – saranno a porte chiuse. Tutti i contatti diretti con la positiva saranno nelle prossime ore chiamati per effettuare tampone. Chiunque abbia avuto contatti diretti deve porsi in isolamento. Supereremo questo difficile momento . Forza Sellia!”

A seguito del caso di positività e della decisione del sindaco, un matrimonio previsto per questa mattina nella chiesa del paese è stato annullato. Evidentemente gli sposi non hanno nessuna intenzione di dire sì “a porte chiuse”. I sindaci della presila catanzarese sono in procinto di chiedere un presidio sanitario in loco per monitorare da vicino la preoccupante situazione medico sanitaria dopo i due casi di ieri a Taverna e quello di stamattina a Sellia.