Sellia, incendio di natura dolosa

Non una giornata fausta per Sellia e i suoi abitanti. Non bastasse il primo caso da Coronavirus, anche un incendio si è sviluppato poche ore fa in una località alle porte del paese, non molto lontana dal centro abitato. Il rogo è stato subito circoscritto e, mentre scriviamo, ha smesso di fare danni alla flora e fauna. Natura dell’incendio ? Dolosa. Non ha dubbi il primo cittadino di Sellia Davide Zicchinella. Ha scritto il consigliere provinciale: “Giustamente qualche farabutto, in piena emergenza sanitaria, ha trovato tempo e modo di appiccare un incendio a Sellia. È stato prontamente domato. Prima dei Vigili del Fuoco sono sopraggiunti sul posto il vicesindaco Vincenzo Aristotele Sei, Il capo della polizia Municipale Domenico Sgro con i dipendenti Cece’ Ferragina e Toto’ Sgro. Li ringrazio tutti per la tempestività e la presenza. Abbiamo spento l’incendio, ora spegneremo il focolaio da covid-19”.

Risolto con incendio, Sellia sollecita presidio sanitario per monitorare i contagi che preoccupano diversi paesi della presila catanzarese.