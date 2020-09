Consolante su facebook: “Fino a dicembre strisce blu gratuite a partire dalle ore 17”

Un post che diventa notizia quello pubblicato poco fa sul profilo facebook del consigliere comunale Enrico Consolante. Si discute di parcheggi e strisce blu , Consolante scrive che ” da domani e fino a dicembre strisce blu gratuite in città dalle 17 alle 20 di tutti i giorni e funicolare gratuita dalle 17 alle 21 .

Che sia chiaro: per quanto mi riguarda- conclude il consigliere – i parcheggi a pagamento potrebbero essere anche aboliti in modo permanente. Tuttavia, ribadisco, se l’obolo è necessario non lo sia solo per il centro storico”.