Incontro su tirocinanti e precari, Cisal non nasconde soddisfazione

“Ci riteniamo soddisfatti dell’incontro di oggi che apre di fatto un’interlocuzione seria con il Governo, nella fattispecie con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la quale si è dichiarata molto sensibile a queste tematiche. Così in una nota la Cisal Calabria al termine della riunione su precariato e tirocinanti calabresi organizzata dall’Assessore Orsomarso. “La linea tracciata dall’assessore Fausto Orsomarso è quella giusta. Ci soddisfa il percorso intrapreso sul precariato istituzionalizzato presente nell’elenco regionale. Adesso bisogna puntare a soluzioni programmatiche che mirino, finalmente, alla valorizzazione delle professionalità acquisite dai tirocinanti. Non è immaginabile che si facciano concorsi per il Ministero della Giustizia, per il Miur e per il Mibact e non si tenga in considerazione del periodo di formazione maturato dai tirocinanti regionali. Bisogna immaginare un percorso che tenga conto anche dei lavoratori impegnati nei tirocini negli Enti locali, e quindi, capire quale migliore strada intraprendere per esaltare le capacità anche di queste persone ma è chiaro – si sottolinea – che il Governo deve assumersi delle responsabilità, non può lasciare sola la Regione Calabria. Non è un problema di risorse – conclude la nota della segretaria regionale del sindacato autonomo – ma anche e soprattutto di normativa nazionale che stabilisce alcune prerogative per questa platea di lavoratori”.