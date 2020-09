Omicidio Marco Gentile, la Cassazione tornerà ad occuparsene il prossimo 9 ottobre

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha fissato per il 9 ottobre alle ore 10 l’udienza relativa al procedimento per l’omicidio di Marco Gentile avvenuto a Catanzaro il 24 ottobre 2015. La decisione della Suprema Corte è stata comunicata agli avvocati Arturo Bova, Fabrizio Coscarella, Antonio Lomonaco e Alessio Spadafora e Antonio Ludovico coinvolti come difensori penali e civili delle famiglie. Per l’omicidio di Gentile era stato condannato il 20enne Nicholas Sia a una pena che era stata rideterminata in appello a 12 anni di reclusione.