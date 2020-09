Potenziale pericolo via Izzi de Falenta: mercoledì sopralluogo della commissione viabilità

Mercoledì la commissione Viabilità, presieduta da Fabio Talarico, eseguirà un sopralluogo in via Izzi de Falenta. Lo ha annunciato il consigliere comunale di Catanzaro da vivere, Antonio Mirarchi, sottolineando come “la verifica sul campo si rende necessaria, in base alle numerose segnalazioni pervenutemi dai residenti della zona, per individuare una soluzione che elimini i problemi di sicurezza: sulla strada, infatti, le abitazioni danno immediatamente su una carreggiata in cui i veicoli sfrecciano.

In passato, questa situazione di potenziale pericolo era stata limitata con l’installazione dei dossi stradali. Ora, in assenza di questo strumento dissuasivo, urgono nuove soluzioni come segnaletica orizzontale e verticale e, nel caso, la nuova installazione di dossi artificiali”.

Mirarchi ha aggiunto di aver chiesto al presidente della commissione Lavori pubblici, Eugenio Riccio, l’organizzazione di un secondo sopralluogo in via Izzi de Falenta: “L’arteria, molto trafficata e frequentata, ha bisogno di un marciapiede che permetta ai pedoni di camminare, in sicurezza, a margine del ciglio stradale. La via è un’area urbana divenuta sempre più centrale nella zona sud del capoluogo, e ha quindi bisogno dei servizi che meritano aree del genere”.