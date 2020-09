Raccolta di firme per chiedere interventi tra via Crociati e via Barletta e a Casiciolino

Una raccolta firme depositata all’ufficio Protocollo del Comune e una richiesta di discussione presentata alla commissione consiliare Lavori pubblici per chiedere interventi di riqualificazione nella zona compresa fra via Crociati e via Barletta, nell’area di Casciolino.

È il consigliere comunale Antonio Ursino che si è direttamente interessato del problema segnalato da diversi residenti e cittadini.

“In via Barletta – ha detto il rappresentante di Catanzaro da vivere -, il sistema fognario e di scolo dell’acqua piovana crea, in presenza di copiose precipitazioni, allagamenti che lambiscono il piano terra delle abitazioni e, di conseguenza, gravi disagi ai residenti. La commissione presieduta da Eugenio Riccio è la sede migliore per discutere di questa situazione individuando, di concerto con l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, e in seguito al necessario sopralluogo, le migliori soluzioni finalizzate a eliminare questa criticità”.

Con la raccolta firme, inoltre, Ursino ha posto all’attenzione dell’amministrazione una serie di interventi migliorativi per l’area giochi, la piazzola di pattinaggio e le aiuole vicine al piccolo ufficio della Pro Loco sul lungomare. “Sono certo che, una volta che ne discuteremo in commissione, i settori competenti del Comune interverranno in maniera efficace e repentina”, ha concluso Ursino.