Sale sugli scogli di Pietragrande e non riesce più a scendere. Bloccato da diverse ore

Brutta avventura per un giovane che salito su uno degli scogli di Pietragrande non è più riuscito a a scendere. I soccorsi sono tutt’ora in corso. Il giovane salito sullo scoglio, insieme ad altri due amici, è rimasto bloccato probabilmente dalla paura. Bloccato già da diverse ore – dalle 17 – non è riuscito a tuffarsi tanto da rendere necessario il soccorso: sul posto sono, infatti, arrivati i vigili del fuoco, la squadra di Soverato, il nucleo nautico e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale. I soccorritori sono dovuti salire sulla roccia e imbracare il giovane per aiutarlo a scendere.