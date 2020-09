Coronavirus Gimigliano, negativi i tamponi dei contatti della donna contagiata

Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti ai soggetti entrati in contatto stretto con la donna di Gimigliano di cui era stata accertata la positività nella giornata di domenica. Lo ha reso noto sulla pagina Facebook del Comune del centro del Catanzarese il sindaco Laura Moschella in un post pubblicato la scorsa notte. Rimane quindi uno il contagio di Covid 19 a Gimigliano e riguarda la persona che è attualmente ricoverata al Pugliese-Ciaccio. Il sindaco sul social lo ha voluto precisare invitando inoltre “tutti i cittadini di non divulgare notizie false su presunti persone affette da Covid 19 creando allarmismo inutile e infondato. Tra l’altro, la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo, e la popolazione verrà informata in tempo reale se dovessero esserci ulteriori contagi” e a osservare tutte le disposizioni previste nell’ordinanza del 6 settembre.