Incidente stradale questa mattina alle ore 9.30 circa in località Bonocampo sulla provinciale tra Feroleto Antico e Feroleto Scalo in provincia di Catanzaro. Una Toyota Aygo per cause in corso di accertamento perde il controllo finendo fuori strada ribaltandosi.

A bordo della vettura la sola conducente che riusciva autonomamente ad abbandonare il veicolo. La stessa affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 veniva successivamente trasportata presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è valso alla messa in sicurezza della vettura e del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza