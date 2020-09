Un nuovo caso di covid nella comunità di Taverna

C’è un nuovo caso di positività al covid nella comunità di Taverna. A darne notizia è il primo cittadino del paese presilano con una diretta facebook sul profilo di “Insieme per il bene Comune”. Il primo cittadino Sebastiano Tarantino fa sapere che i 40 tamponi processati ieri hanno dato esito positivo per una sola persona riconducibile al nucleo familiare del primo caso positivo a Taverna. Il sindaco invita la cittadinanza al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e fa sapere che inizierà domani lo screening per il matrimonio dello scorso 4 settembre al quale ha partecipato una donna risultata positiva.