Venticinquenne arrestato due volte in due giorni

Ieri sera nel quartiere di Lido agenti della Polizia di Stato durante il servizio ad un posto di controllo hanno intimato l’Alt ad un veicolo con a bordo due persone che, invece di rallentare ed accostare, hanno accelerato dandosi precipitosamente alla fuga.

“Immediatamente una pattuglia della Volante del locale Commissariato si è posta all’inseguimento. Durante la spericolata corsa, il conducente della vettura, successivamente identificato in Cosimo Damiano Passalacqua, catanzarese di 25 anni, cercando di speronare in più occasioni la volante, ha effettuato il sorpasso delle vetture che percorrevano la strada nello stesso senso di marcia, rischiando più volte la collisione frontale con i veicoli che giungevano dal lato opposto e mettendo in serio pericolo sia l’incolumità degli utenti della strada, sia quella degli operatori di Polizia, che solo per fortuna ed abilità, non si sono ribaltati in un canale.

Durante la folle corsa l’auto fuggitiva – proseguono nel comunicato le forze dell’ordine – allo scopo di eludere il controllo, si è poi immesso nel quartiere Aranceto con grande pericolo per le persone, tra cui donne e bambini presenti nella zona.

Dopo aver percorso più volte le vie del quartieresi è scontrato contro il cordolo in cemento dell’isola pedonale dove il veicolo si è bloccato. Qui, il passeggero si è dileguato tra la fitta vegetazione ed il buio, mentre Passalacqua è stato fermato e tratto in arresto.

Dopo gli accertamenti di rito l’uomo, noto per i numerosi e anche recenti precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di armi e stupefacenti, nonché destinatario dell’avviso orale, è stato sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, come da disposizioni della Procura della Repubblica.

In questa, come in altre circostanze, inoltre, i poliziotti hanno accertato che l’arrestato guidava senza mai aver conseguito la patente di guida, un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Stamani l’uomo è stato nuovamente arrestato dagli Agenti per aver violato gli obblighi del regime domiciliare. Il Pm di turno ne ha disposto, temporaneamente, la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà nel pomeriggio di domani”.