Vincenzo Colace è il nuovo coordinatore area Sud Catanzaro dell’associazione ‘A voce alta’

L’associazione A Voce Alta amplia il proprio organico con la nomina di Vincenzo Colace a coordinatore Area Sud Catanzaro, a renderlo noto è il presidente dell’associazione Fabio Carlone.

“L’ingresso in formazione dell’amico Enzo, dice il Presidente, rappresenterà un valore aggiunto, per proseguire un percorso propositivo, avviato oramai da tempo. Idee, progetti e proposte, rimaste in aspettativa, saranno rimesse all’attenzione dell’ associazione e con il contributo dei nuovi iscritti e simpatizzanti, ripartiremo più forti di prima”.

“Obiettivi condivisi da tempo – aggiunge Vincenzo Colace- i motivi che mi hanno spinto ad accettare l’incarico, metterò a disposizione dell’associazione tutta la mia esperienza in uno spirito di estrema collaborazione.

Ringrazio il Presidente e tutto il consiglio direttivo per la fiducia, dopo aver trascorso, per lavoro, diversi anni fuori da Catanzaro, al rientro ho trovato una città cambiata, voglio mettermi in campo umilmente, con proposte specifiche ed equilibrate al servizio dei cittadini”.