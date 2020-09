Ambiente, Pitaro sollecita la commissione ad incontrare le associazioni del settore

Ho chiesto al presidente della Commissione Ambiente Pierluigi Caputo di invitare l’assessore Sergio De Caprio in Commissione, perché illustri non certo il suo progetto di legge sulle Aree protette fatto pervenire ai Comuni per averne le opportune osservazioni e che dunque è ancora in itinere, ma per informare la Commissione Ambiente delle ragioni di un’iniziativa che consta di oltre 80 articoli e pare possedere tutti i tratti di una riorganizzazione sistematica ed organica della materia.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco Pitaro”.

“Mi pare corretto – prosegue la nota – che la Commissione, che, una volta formalizzato il progetto di legge dovrà audire tutti i soggetti interessati incluse le associazione ambientaliste, nonché esaminare, emendare e approvare il testo prima di trasmetterlo all’Aula, sia messa al corrente di iniziative così importanti, perlomeno contemporaneamente ad altri soggetti. Non vorrei che dietro metodi così singolari si celasse l’idea per cui la Giunta elabora progetti di legge e il Consiglio, come un pedante passacarte, approva a scatola chiusa. Un’idea del genere sarebbe devastante per le prerogative del Consiglio e dei consiglieri, di opposizione e di maggioranza, che esercitano le loro funzioni in rappresentanza dei calabresi”.