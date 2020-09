Letto Torrente Castace: situazione sempre in peggioramento

Non ricordiamo neppure noi quante volte siamo intervenuti, proprio da queste pagine, per denunciare la pietosa situazione nella quale si trova il letto del Torrente Castace che attraversa l’abitato del quartiere Cava. Ci saremmo dovuti stancare a farlo, anche in considerazione del fatto che mai, e sottolineiamo mai, le nostre legittime preoccupazioni sono state condivise dai nostri Amministratori, a tutti i livelli istituzionali. E, nel frattempo, la situazione è ulteriormente peggiorata, come si può evincere dalle foto che alleghiamo.

Ma noi, che consideriamo l’incolumità fisica dei cittadini, una priorità rispetto a tante altre situazioni che occupano le menti dei nostri governanti, non ci stancheremo mai di tenere alta l’asticella dell’attenzione quanto meno nei confronti dell’opinione pubblica, sperando che qualche politico di buona volontà, sia esso eletto al Comune, alla Provincia o alla Regione, si faccia carico di una situazione che, con l’arrivo delle piogge, potrebbe diventare esplosiva.

E, lo facciamo anche, per non sentire dire a qualcuno quella frase diventata piuttosto famosa: io non sapevo niente.

Giuseppe Silipo Coordinatore Cittadino Associazione CalabriaOltre