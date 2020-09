Un rinnovato piccolo spazio di preghiera, proprio nel cuore del quartiere marinaro, è stato inaugurato ieri sera nella piazzetta antistante il lungomare, poco prima del ponte su La Fiumarella, dove è stata collocata la nuova effige della Madonna del Carmelo voluta alla fine degli anni 90′ dalla Signora Annina, molto devota alla Madonna e residente a ridosso della piazzetta. La vecchia statuetta che per anni è stato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, che in diverse occasioni si sono trovati a pregare sotto il suo sguardo, è stata vittima di episodi di vandalismo perpetrati nel tempo, tanto che negli ultimi anni è stato impossibile rimettere insieme i pochi pezzi della statuina rimasti intatti.

“Ho deciso così di prendere una nuova statuina per rinnovare la volontà di mia madre, nonostante non ci sia più – ha detto Gabriella Sestito – lei ha desiderato tanto questa icona, ha sofferto quando è stata deturpata e ha sempre cercato di ripristinarla al meglio per dare a questo spazio pubblico un punto di riferimento Mariano.”

Oggi il desiderio della signora torna così a concretizzarsi, grazie a sua figlia e a Marisa Scicchitano, Carlo Samà e Antonio Chiriaco che si sono prodigati a curare la piccola grotta che custodisce l’Effige Sacra.

“La Madonna come una mamma è sempre pronta ad ascoltarci – ha detto Padre Rocco Predoti durante la benedizione – avere la Sua Effige qui, difronte il lungomare della città, ci dà una nuova occasione per sentirla vicino a noi nella quotidianità e poter farle visita ogni qual volta ne abbiamo bisogno.”

Un rinnovato luogo di preghiera, dunque, in cui la comunità può ritrovarsi a pregare e riflettere, apprezzato anche dall’Amministrazione comunale che ha collaborato per la cura delle aiuole limitrofe. Presenti alla benedizione il Presidente del Consiglio Marco Polimeni, l’Assessore Franco Longo, il Consigliere Antonio Ursino e il Consigliere Regionale Filippo Mancuso.