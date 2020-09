Via Izzi de Falenta: sopralluogo della Commissione viabilità

Verificate tutte le criticità legate al traffico e alla mobilità al fine di programmare in tempi brevi le misure risolutive: è questa la risultanza del sopralluogo che la commissione viabilità, presieduta da Fabio Talarico, ha tenuto in via Izzi de Falenta dopo aver recepito la richiesta del consigliere Antonio Mirarchi.

“Come da programma – ha commentato Talarico – insieme agli altri colleghi componenti dell’organismo consiliare, ci siamo recati sul posto per monitorare le problematiche segnalate dai residenti inerenti, specialmente, la sicurezza della circolazione.

Il prossimo passo sarà quello di coinvolgere la Polizia locale per effettuare i necessari rilievi tecnici e valutare gli interventi utili, anche attraverso l’installazione di nuove segnaletiche, scongiurando eventuali rischi in una zona del quartiere marinaro ad alta densità abitativa. La situazione verrà, dunque, attenzionata nelle prossime settimane con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle istanze dei cittadini”.