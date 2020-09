Caraffa, il sindaco su facebook: “Primo caso di covid nella nostra comunità”

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro mi ha appena informato che è stato riscontrato il primo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Caraffa. A darne notizia è il sindaco Antonio Sciumbata sulla pagina facebook del Comune.

Voglio tranquillizzare tutti voi- prosegue il primo cittadino – sul fatto che già tutte le procedure previste in questi casi sono state attivate. Seguiremo scrupolosamente tutte le procedure per garantire la sicurezza di noi tutti. È il momento di essere ancor più responsabili nel rispetto delle regole, senza lasciarsi sopraffare dallo sconforto o dal panico, ma con un’attenzione in più.