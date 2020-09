Consolante: “Su input del sindaco sbloccato iter lavori sovrappasso via Da Fiore”

“Con la firma del contratto per la realizzazione del sovrappasso pedonale di via Da Fiore si è finalmente sbloccato l’iter burocratico di un progetto a lungo atteso dai residenti della popolosa area nord-ovest della città”. Lo afferma il consigliere comunale Enrico Consolante (Catanzaro con Abramo). “Si tratta di una delle opere strategiche più importanti dell’amministrazione Abramo – prosegue – e che ha necessitato di diversi step di natura tecnica per poter arrivare alla fase della consegna dei lavori.

Si spera, ora, che i tempi per l’esecuzione dei lavori siano al passo con quanto previsto nel progetto al fine di garantire ai cittadini la fruizione di un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza di chi attraversa a piedi la zona compresa tra via Barrio, viale Tommaso Campanella e via Gioacchino Da Fiore. Quartiere a cui sono, tra l’altro, molto legato essendoci cresciuto fin dagli anni ’70. Un altro segno di concreta attenzione da parte del sindaco Abramo che ha impresso la necessaria accelerazione per far partire il cantiere della passerella, il cui iter è seguito dal settore Grandi opere. La parte politica, anche in questo caso, ci ha messo la faccia per recuperare il tempo perduto e dare l’input per superare gli intoppi della macchina burocratica che, a vari livelli, spesso finiscono per vanificare gli sforzi in sede di programmazione e progettazione. Adesso non resta che guardare al prossimo futuro con fiducia, con l’obiettivo di far crescere sempre di più Catanzaro in termini di vivibilità e qualità di servizi”.