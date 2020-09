Il comitato per la stazione di Sala incontra il deputato Nicola Carè

“Le notizie che giungono da più parti in merito a progetti infrastrutturali che, di fatto, accentuerebbero l’isolamento trasportistico della costa jonica calabrese, destano non poche preoccupazioni. Di fronte a discutibili scelte di Governo che sembrano proseguire nella logica di privilegiare ulteriormente alcune aree della Calabria, il Comitato delle Associazioni culturali che si sta adoperando per il recupero, alle sue funzioni originali, della stazione ferroviaria di Sala, non ha mai smesso di promuovere incontri istituzionali al fine di raggiungere il suo primario ed importante obiettivo”. Lo fa sapere, per il Comitato, l’ingegnere Claudio Ruga. “Dopo deputati, senatori, consiglieri regionali, presidente della provincia e sindaco della città – proseguono dal Comitato – che hanno dichiarato di appoggiare le iniziative delle Associazioni, proseguendo in quest’opera di incessante sensibilizzazione, che spera possa presto dare i suoi frutti, il Comitato ha fissato un incontro a Catanzaro col deputato Nicola Carè, eletto nella circoscrizione Estero, originario di Guardavalle, già cittadino utilizzatore della dismessa stazione ferroviaria di Catanzaro Sala per i numerosi viaggi fatti fuori regione ed uomo di grande disponibilità.

L’onorevole Carè ha preso a cuore le proposte del Comitato, facendole proprie, e si è dichiarato disponibile ad interloquire con il Governo Centrale come promotore delle esigenze del nostro territorio e ad incontrare il Comitato pro Sala e la Stampa al fine di informare sui prossimi impegni e sulle necessarie nuove iniziative presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti, dal quale si attendono risposte certe e definitive sul programma di investimenti infrastrutturali compresi nel pacchetto complessivo del Recovery Fund.

Per le disposizioni anti covid, l’accessibilità alla sede dell’Associazione “Antonino Greco” (via Settembrini n.26 in Catanzaro-alle spalle dei magazzini Bertucci) dove, venerdì 11 settembre alle ore 17.30, si terrà la conferenza stampa, sarà limitata ai giornalisti e ad un numero ristretto di persone”.