Forza le sbarre del passaggio a livello per poter passare, bloccato dalla polizia

Un uomo ha forzato le sbarre del passaggio a livello per poter passare e ha rotto la sbarra. E’ quanto è accaduto nel quartiere marinaro, nel trafficato punto del passaggio a livello di viale Crotone. E’ stato bloccato a pochi metri di distanza dalla polizia giunta prontamente sul posto. Linea ferroviaria bloccata per oltre 15 minuti e traffico in tilt, poi tutto tornato alla normalità.