Caso Giungato, la Tribunale non anticiperà udienza

Resta fissata per il 15 ottobre l’udienza in cui sarà discussa la vicenda della nomina di Maria Maddalena Giungato a coordinatore dell’Avvocatura regionale la cui legittimità era stata messa in discussione dalla battaglia legale intrapresa dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

La Sezione Prima Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale del Tribunale del capoluogo (presidente Francesco Aragona) ha respinto la richiesta della stessa Giungato che chiedeva l’anticipazione dell’udienza a causa nelle necessità di risolvere problematica prima possibile visto una sostenuta carenza di fonti di reddito.

Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze organizzative dell’ufficio e lo stato del ruolo non consentano l’anticipazione richiesta (è il caso di segnalare che, dopo il trasferimento del dott. Ionta, avvenuto nel settembre 2019, la Sezione Lavoro soffre, a tutt’oggi, una scopertura del 50% dell’organico dei magistrati in servizio, sicché gli unici due giudici addetti alla sezione – Francesco Aragona e Anna Maria Torchia – devono far fronte all’intero carico di lavoro), trattandosi, oltretutto, di un procedimento di recente iscrizione (il ricorso introduttivo del giudizio di reclamo è stato depositato il 20.08.2020) di cui è stata poc’anzi celebrata, in data 2 settembre 2020.