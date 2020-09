Fontana piazza Santa Caterina, Pisano: “Subito intervento di pulizia”

“Facendo due passi su corso Mazzini non possono non saltare all’occhio le condizioni in cui versa la fontana di piazza Santa Caterina”.

Lo ha detto il capogruppo di Catanzaro con Abramo, Giuseppe Pisano, sollecitando un intervento di pulizia e ripristino del decoro all’assessore all’Ambiente, Domenico Cavallaro, al dirigente del settore di riferimento, Bruno Gualtieri. “Pur essendo un’opera inserita nel contesto dell’edificio della Questura, all’interno del quale si stanno eseguendo i lavori di riqualificazione, la fontana, che non risulta far parte dell’area di cantiere, non essendo transennata, è un patrimonio della città tutta. Per questo motivo ritengo importante che l’amministrazione, e in particolare l’assessorato all’Ambiente, intervenga eliminando questa piccola, ma ugualmente incresciosa, situazione di degrado. Basterebbe poco per restituire al capoluogo un suo storico bene architettonico, anche perché qualcosa, da questo punto di vista, è già stato fatto con la pulizia della scalinata del teatro Masciari, quella sì area di cantiere oltre che ancora privata, cui è stato, giustamente e nonostante tutto, restituito un minimo di decoro. Non ho dubbi – ha concluso Pisano – che l’assessore Cavallaro disporrà in tempi rapidi l’intervento, tramite la Catanzaro servizi, per estirpare quelle erbacce che nascondono la fontana. Non sono solito fare segnalazioni del genere sulla stampa, non dovrebbe essere compito di chi fa parte della coalizione di governo della città, ma ci sono situazioni che meritano di essere evidenziate per dare una scossa a chi ne ha la diretta competenza”.