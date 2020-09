La BB Promo Service al fianco del Magna Graecia Film Festival

Le difficoltà non devono essere viste come ostacoli ma come nuove opportunità…La XVII edizione del Magna Graecia Film Festival è stata un grande successo che rimarrà nel cuore di tanti. Al fianco del patron Gianvito Casadonte o, meglio, alle sue spalle, una macchina organizzativa perfetta che ha curato tutti i dettagli per garantire lo svolgimento della kermesse in piena sicurezza.

Tra le realtà che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento vi è la BB Promo Service che ha curato degli aspetti molto importanti e delicati, come l’accoglienza degli ospiti e del pubblico.

<<Ricorderemo questa edizione – affermano Raffaele e Antonio Bitonte della BB Promo Service – per la complessità e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per riuscire a realizzare un evento che altrove, allo stato attuale, sarebbe stato di certo annullato. La pandemia, le restrittive e rigide norme anti-covid, il meteo che ha trasformato la settimana del festival nella stagione delle piogge. Siamo stati costretti a ridurre i posti nell’arena del Porto di Catanzaro, a rallentare le procedure di entrata, a chiedere dati personali. Tante problematiche ma anche moltissime soddisfazioni che ci sono giunte tramite i complimenti dei personaggi famosi, di livello nazionale ed internazionale, ed il sempre caloroso pubblico della manifestazione. Oltre al servizio accoglienza e gestione degli ospiti, abbiamo curato anche il servizio driver, effettuando un’igienizzazione continua delle vetture, e i party privati, feste indimenticabili, a detta dei partecipanti, in location stupende della costa ionica catanzarese, dove abbiamo coccolato tutti gli invitati, occupandoci di ogni aspetto, anche del servizio catering dove hanno trionfato, per la gioia dei presenti, le eccellenze enogastronomiche della nostra Calabria.>>

<<E’ stato un percorso intenso – sottolineano Raffaele e Antonio – frutto di mesi di lavoro e mosso dalla determinazione del visionario Casadonte a voler continuare un sogno iniziato 17 anni fa. Con gioia ci siamo messi subito all’opera ed il risultato è stato sotto gli occhi di tutti e la nostra terra ha ottenuto, nuovamente, la meritata ribalta nazionale.>>

<<Ringraziamo – aggiunge la BB Promo Service – il nostro splendido staff, una grande squadra che ci permette di fare la differenza. E un grazie speciale a Gianvito Casadonte per la fiducia confermataci di anno in anno e lo spazio di azione sempre più ampio affidatoci, a conferma che la serietà e la professionalità, abbinate all’eleganza, cordialità e savoir faire, siano elementi fondamentali per eventi di qualità, come quelli che noi costantemente curiamo.>>